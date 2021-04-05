Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Sefirin Kızı'ın 48. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Sefirin Kızı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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