Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı izle! STAR TV Sefirin Kızı son bölüm izle! Sefirin Kızı 42. bölüm izle!

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Melek'in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder. Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar'ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir. Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar'ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.

Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek'in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer. Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.

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