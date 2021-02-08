Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?
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Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

08.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:40
Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 39. bölüm izle! Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

SEFİRİN KIZI 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 15 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar'ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman'ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

Dudu'nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

Gediz'in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sefirin Kızı 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

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