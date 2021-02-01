Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?
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Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

01.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:52
Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 38. bölüm izle! Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 8 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek : Sancar Efeoğlu : 1-

Tuba Büyüküstün : Mavi : 37-

Erdal Küçükkömürcü : Güven Çelebi : 1-

Doğukan Polat : Yahya Efeoğlu : 1-

Hivda Zizan Alp : Elvan Efeoğlu : 1-

Özlem Çakar Yalçınkaya : Refika Işıklı : 1-

Gonca Cilasun : Halise Efeoğlu : 1-

Esra Kızıldoğan : Müge Işıklı : 1-

Cemre Öktem : Zehra Efeoğlu : 1-

Edip Tepeli : Kavruk Ömer : 1-

Beren Gençalp : Melek Çelebi Efeoğlu : 1-

İlayda Ildır : Dudu : 3-

Bülent Şakrak : Kahraman Boz : 12-

Gözde Çığacı : Ceylan : 17-

Sefirin Kızı 39. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 38. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.

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