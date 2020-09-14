Sefirin Kızı 19. bölüm izle! Sefirin Kızı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne? STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 19. bölüm izle! Sefirin Kızı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Sefirin Kızı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 19. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; 'bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. "Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum" der Nare'ye, "Kızımı alırım, konağa koyarım."

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare'nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman'ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar'la Nare'nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare'nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare'yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya'yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare'ye ulaşmayı, Akın'ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar'ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.

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SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer

Beren Gençalp Melek/Efeoğlu Çelebi

İlayda Ildır/Dudu

Furkan Aksoy/ Lokman

Bülent Şakrak/ Kahraman