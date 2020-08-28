Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?
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Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?

Star TV'nin beğenilen projelerinden Sefirin Kızı 2. sezon fragmanı görücüye çıktı. Nare'nin son aldığı karar sonrası artık Gediz onun destekçisi değildir. Merakla beklenen Sefirin Kızı 18. bölüm fragmnı haberimizde.

28.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:14

Sefirin Kızı dizisi yeni sezon bölümleriyle ekrandaki hayatına devem ediyor. Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde olduğu çalışmanın yayın tarihi netleşti. Peki, Sefirin Kızı ne zaman başlıyor?

SEFİRİN KIZI 2. SEZON NE ZAMAN?

İçten içe aşık olan Nare ile Sancar, kızları için yeni bir savaş içine mi düşecekler? Akıllarda soru işaretleri bırakarak sezonu sonlandıran Sefirin Kızı 2. sezonu 7 Eylül'de Star'da başlıyor.

Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE...

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; 'bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare'nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir. "Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum" der Nare'ye, "Kızımı alırım, konağa koyarım."

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 2. sezon ne zaman başlıyor?

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