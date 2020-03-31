Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!
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Sefirin Kızı Dizisi, Gediz, Güncel

Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

Sefirin Kızı dizisi de pek çok dizi gibi koronavirüs tedbirlerinden nasibini aldı ve setlere ara verdi. Sefirin Kızı 30 Mart akşamı 15. bölümü ile ekrana geldi. Peki Sefirin Kızı Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlandı mı, Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

31.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:02
Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

Sefirin Kızı 15. bölümü ile ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Devamında yaşananla ise izleyicileri ekrana bağladı. Sefirin Kızı 15. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

SEFİRİN KIZI 15.BÖLÜM YAYINLANDI

Sefirin Kızı dizisi koronavirüs tedbirleri kapsamında setlerine ara verdi ve 16. Bölümü yayınlanmadı. 30 Mart akşamı 15. Bölümü ile erkana geldi.

SEFİRİN KIZI 15. BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

Sefirin Kızı 16. bölüm yayınlandı mı? Sefirin Kızı 15. bölüm full izle? Sefirin kızı son bölüm full tek parça izle!

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

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