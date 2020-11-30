Sefiri Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefiri Kızı yeni bölüm hangi kanalda, hangi gün? Sefiri Kızı yeni bölüm izle!

Sefirin Kızı dizisi 29. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Sefirin Kızı yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan'la Yahya'nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare'yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir. Ama Nare'yi kimden isteyeceklerdir?

Menekşe, Sancar'la Nare'nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe'nin başına ne gelecektir?

Nare'yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı'nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare'yi Sancar'dan da Sahra'dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?

Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare'nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir. Nare, Sancar'ı affetmiş midir yoksa içine attıkları, aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM 30. FRAGMANLARINDA NELER OLACAK?

Nare, Sancar Efe'den Menekşe için mezar kazmasını istemektedir.

Nene erkek çocuk mu yoksa kavun mu doğuracak olan Menekşe'yi görmek istemektedir ve Sancar Efe'ye hastaneye gitmesi için baskı uygular.

'Gediz şirketi batırmış.' diye haber gelen Nare şok içinde kalmaktadır.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.