Şefin Ardıç ve Dağ Kekikli Yemeği Danimarka'ya Altın Madalya Kazandırdı

DÜNYANIN en iyi şeflerini bir araya getiren gastronomi yarışması Bocuse d'Or'da bu yıl altın madalyanın sahibi Danimarka oldu. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen yarışmada Danimarka'yı, İsveç, Norveç ve Finlandiya izledi. 12 ülkenin katıldığı yarışmada, zengin mutfağı ve yemek kültürü ile öne çıkan Fransa altıncı olarak bu yıl da ödül kazanamadı. Fransa, 2013 yılından bu yana yarışmadan ödülsuz ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yarışmada dokuzuncu seçildi.

1987 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR

Danimarkalı aşçı Toft-Hansen, kendisine ödül getiren yemekte ardıç ve dağ kekiği gibi yerel malzemelere yer verdiğini söyledi.

Gastronomi dünyasının Olimpiyatları olarak görülen Bocuse d'Or 1987 yılında, Fransa'nın ünlü şeflerinden Paul Bocuse tarafından başlatıldı. Bocuse, geçtiğimiz yıl 91 yaşında hayatını kaybetmişti.