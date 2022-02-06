Sefiloğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığı için adaylığını açıkladı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığı için Nurullah Sefiloğlu adaylığını açıkladı.

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Sefiloğlu, hizmet üreten bir oda olmak için yola çıktıklarını söyledi. Geçmişte iki dönem Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığı yapan Nurullah Sefiloğlu, yeniden beyaz bir sayfa açacaklarını söyledi.

Sefiloğlu, "Adaylığımız sürecinde birçok esnaf arkadaşımızı ziyaret ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Eksik ve ihtiyaçları yerinde test etmeye çalıştık. Yaşadıkları sorunları can kulağıyla dinledik. Konuşmamda da ısrarla vurguladığım üzere şeffaf olacağız, üyelerimizin birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkaracağız, üyelerimizin sesini hem yerel hem genel yöneticilere en gür şekilde duyuracağız. Üyelerimizi iş yerlerinde sık sık ziyaret etmenin yanında, yıl içerisinde tüm üyelerimizin katılımıyla etkinlikler yapacağız. Odamız bünyesinde bir yardım fonu oluşturularak, ihtiyaç halinde üyelerimizin faydalanması sağlanacak. Üyelerimiz arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine önem verilecek. Odamız malzeme ve teknik ekipmanı sağlayan firmalarla görüşüp en uygun fiyata temin edilmesini sağlayacak. En büyük sorunlarımızdan olan eleman sıkıntımızı çözmek adına, meslek liseleri, mesleki eğitim kurumları, halk eğitim merkezi gibi kurumlarla görüşerek çözüm yolları aranacak. Mevcut görevleri yerine getirme sorumluluğundan ziyade ekip arkadaşlarımızla beraber gönül verdiğimiz bu yolda vicdanı ve ahlaki değerlerimize, sektörümüzün özlenen sanat çıtasını bulunmuş olduğu yerden daha yükseklere çıkartarak, üyeler ve odamız arasındaki kopuklukları gidererek, her üyemize eşit mesafede olmayı amaç edineceğiz. Biz bu kurumlara koltuk ve makam için talip değiliz. Hep beraber beyaz bir sayfa açıyoruz diyerek Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığında iki dönem ikinci başkanlık yapmış kardeşiniz olarak bilgi birikim ve tecrübelerimle siz değerli üye arkadaşlarımın hizmetinde olmak benim için bir guru ve onurdur. İki dönemde yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizim bir amacımız var, bu mesleğe faydalı hizmet etmek gibi bir misyonumuz var. Berber ve Kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçiren ülkemizde daha iyi koşullar da müşterilerine hizmet verebilmesini sağlayacak birçok projenin çalışması içerisindeyiz. Seçilip göreve başladığımızda sadece mesleki sorunları çözmek adına değil, sosyal yaşantıları için de projelerimizi geliştireceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz, Güçlü bir ekip ile yola çıktık. Bize güvenen ve inanan meslektaşlarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel