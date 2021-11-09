Şefika Kutluer, Bakü Yaylılar Orkestrası ile AKM'de konser verecek

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla Sanat Hayattır Derneğince organize edilen "İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek.

New York Times eleştirmenlerince "Sihirli Flüt" unvanıyla anılan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Kutluer, Fuad İbrahimov'un şefliğini üstlendiği Bakü Yaylılar Orkestrası ile 12 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) konser verecek.

UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak çocuklar için dünyada birçok etkinliğe imza atan Şefika Kutluer, sanat hayatı boyunca ayrıca "İtalyan Devlet Nişanı", "Avusturya Devleti Altın Nişanı", "Kazakistan Devlet Kültür Nişanı" ve "Slovakya Cumhuriyeti Altın Devlet Şeref Madalyası" sahibi oldu.

Şefika Kutluer'in Berlin Filarmoni ile kaydettiği iki ve İngiliz Royal Filarmoni orkestrası ile kaydettiği albüm dahil dünya çapında dağıtımda olan ve çok ilgi gören 17 albümü bulunuyor. ???????

Orkestrayı yönetecek olan şef Fuad İbrahimov ise Şuşa'da 9 yaşında bombalar arasından helikopterle kaçırılarak hayatına devam etti.

Mucizevi bir biçimde kurtulan İbrahimov, kariyerini Almanya'da sürdürüyor. Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nda şef, Yeni Münih Senfoni Orkestrası (Neue Philharmonie Munchen) ve Bakü Müzik Akademisi Bakü Oda Orkestrası (Baku Chamber Orchestra) baş direktörü olan Fuad İbrahimov, dünyanın çok önemli orkestralarını da yönetti.

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