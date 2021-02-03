'Şefik Bursalı Resim Yarışması' başvuruları, 1-20 Nisan arasında yapılacak
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'Şefik Bursalı Resim Yarışması' başvuruları, 1-20 Nisan arasında yapılacak

03.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:42
'Şefik Bursalı Resim Yarışması' başvuruları, 1-20 Nisan arasında yapılacak

'Şefik Bursalı Resim Yarışması' başvuruları, 1-20 Nisan arasında yapılacakKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek 'Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın başvurularının 1-20 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

'Şefik Bursalı Resim Yarışması' başvuruları, 1-20 Nisan arasında yapılacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek 'Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın başvurularının 1-20 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. Türkiye'de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatan yarışmada eser sahiplerine toplam 95 bin lira para ödülü takdim edilecek. Koronavirüs salgını sürecinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek yarışmada 5 sanatçıya ayrı ayrı 10 bin lira para ödülü ve 'Başarı Belgesi' ile eserleri sergilenmeye layık görülecek 45 sanatçıya da yine ayrı ayrı 1000 lira ve 'Katılım Belgesi' verilecek. Yarışmada eser üreten toplam 50 sanatçı ödül alacak.

YARIŞMANIN ŞARTNAMESİ YAYIMLANDI

19'uncu Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın şartnamesi de bugün itibarıyla yayımlandı. Tüm ayrıntıların 'https://gorselsanat.kultur.gov.tr/' adresi üzerinden ilan edildiği yarışmanın başvuruları 1-20 Nisan tarihleri arasında e-devlet sistemine yönlendirilerek yapılacak. Şartnameye göre, sanatçılar sosyal medya platformları da dahil olmak üzere daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir adet eserleriyle bu yarışmaya başvuruda bulunabilecekler. Eserlerinin özgün olduğunu taahhüt etmiş sayılacak olan eser sahipleri, çalışmalarında kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbest olacaklar.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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