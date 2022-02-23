Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanında başlatılan "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması vatandaşların memnuniyetiyle karşılanıyor. Uygulamayla Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşların yüzleri gülüyor.

Altıncı haftası gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması yine vatandaşın yoğun ilgisiyle devam etti. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinden odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek yine istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcıları ile Ulaşım AŞ yetkililerinin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme imkanı buluyor.

Gelen istek ve talepleri anında çözüme kavuşturan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının kısa zamanda benimsendiğini belirterek, "Çok sevilen bir uygulama oldu" dedi.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda'da görüşülen Şaban Tuğluk isimli vatandaş, "Şöyle bir uygulama çok çok iyi. İnsanlarla muhatap olmak, insanların dertleriyle dertlenmek çok önemli bir şey. Çok memnun oldum ben. Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Burada bir evimiz var. Böyle bir uygulama ben görmedim. Gerçekten insanlar yüz yüze. Çok sıcak bir insan. Çok hoş bir karşılama. Allah razı olsun. Sağ olsunlar" dedi.

Bir başka vatandaş ise Şeffaf Oda uygulamasından övgüyle bahsederek, "Çok mütevazı bir insan. Ayaklarımıza kadar gelip bizi dinledi." ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş ise, "Geliyoruz, görüyoruz, her şeyi kendisiyle konuşuyoruz. İlgileniyor bizimle. Belediye başkanımızdan memnunum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ