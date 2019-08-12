12.08.2019 13:07

Şeffaf belediyecilik uygulamaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Şeffaf Belediyecilik" anlayışıyla mal ve hizmet alım ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "şeffaf yönetim" anlayışıyla başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz devam ediyor.

Sosyal medya hesapları ve youtube üzerinden canlı yayınlanan Büyükşehir Belediyesi hizmet ve mal alım ihalelerine firmalar kadar vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

İhale sonuçları EKAP üzerinden açıklanıyor

Temmuz ayında gerçekleştirilen ihaleler izlenme rekorları kırarken, ihalelere katılan firmalar ise haksız rekabeti önleyen uygulamadan memnun olduklarını dile getiriyor.

İhale sonuçları, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden açıklanırken, Temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı olarak şu ihaleler yayınlandı:

-Fen İşleri Daire Başkanlığı "Bordür, Tretuvar, Kavşak ve Bariyer Bakım-Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı" (2 firma teklif sundu, yaklaşık maliyeti 2 milyon 30 bin 748 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü "25 Kalem Motor ve Kaporta Kısmı Yedek Parça Alımı" (5 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 1 milyon 3 bin 265 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü "Evren Bölge İşletme Sorumluluğu Hizmet Binası Bakım ve Onarımı Yapım İşi" (9 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 584 bin 707 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı "Yolcu Koltuğu Alım İhalesi" (1 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 300 bin 517 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı, "23 Kalem CNG Klima ve Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça Alımı" (11 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 2 milyon 22 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı "Microsoft Premier Destek Paketi Hizmet Alımı" (2 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 481 bin 666 TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. "Pres Maya Alımı (500 Bin Kilogram/500 Ton Pres Maya Alımı)" (2 firma katıldı, yaklaşık maliyeti kilogram fiyatı 3 lira 25 kuruş)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. "İrmik Altı Un Alımı" (1 firma katıldı, yaklaşık maliyeti çuval başına 81 lira 68 kuruş)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı, "26 Kalem Mekanik Kısmı Yedek Parça Alımı", (13 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 1 milyon 790 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü, "5 Milyon Litre Motorin Akaryakıt Mal Alımı" (6 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 26 milyon 251 bin TL)

-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı "Tablet Bilgisayarı Alımı" e-ihale (3 firma katıldı)

-ASKİ Genel Müdürlüğü Su ve İnşaat Daire Başkanlığı, "Sincan İlçesi Temelli Beldesi Su Temini Yapım İşi 1. Kısım(İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi Çevreyolu Bağlıca Alt Geçidi Arası İsale Hattı)" (16 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 220 milyon 388 bin TL)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş "Pidelik Somunluk Un Alımı" (7 firma katıldı, yaklaşık maliyeti çuval başına 102 lira 81 kuruş)

-Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş "Ekmeklik Un Mal Alımı" (12 firma katıldı, yaklaşık maliyeti çuval başına 91 lira 97 kuruş)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı, "Ankara'nın Muhtelif Yerlerinde Kapı Numarası Tabelası Mal Alım İşi" (2 firma teklif sundu, yaklaşık maliyeti 279 bin 678 TL)

- ASKİ Genel Müdürlüğü Etüd Planlama Proje Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı "İvedik Arıtma Tesisi 4 Ünite Projelerinin ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi" (9 firma katıldı, yaklaşık maliyet bedeli 1 milyon 250 bin TL)

-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "219 Çiftin Evlendirilmesi Organizasyonu Hizmet Alım İşi" (3 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 1 milyon 478 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı "Pompa Motor Gruplarının Bakım Onarım Yapılması İşi" (4 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 1 milyon 898 bin TL)

-İtfaiye Daire Başkanlığı, "48 Parça İtfaiye Kıyafeti Alım İşi" (4 firma katıldı)

-EGO Genel Müdürlüğü "Kışlık Lastik Alımı" (4 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 5 milyon 677 bin TL)

-İtfaiye Daire Başkanlığı, "Sentetik Köpük Alım İşi" (5 firma katıldı)

-İtfaiye Daire Başkanlığı, "Yangın Söndürme Hortum Alma İşi" (3 firma katıldı)

-EGO Genel Müdürlüğü "Ankara Metrosu İşletmesi M1, M2, M3 ve M4 hatlarında kullanılmak üzere yürüyen merdiven basamak zinciri mal alımı işi" e-ihale (3 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 3 milyon 329 bin TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı "Dumlupınar Bulvarı üzeri Konutkent girişi, Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent girişi katlı kavşak yapım işi" (12 firma katıldı, yaklaşık maliyeti 60 milyon 467 bin TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı "Üre çözeltisi alımı" (3 firma katıldı, yaklaşık maliyeti litre başına 1 lira 32 kuruş olmak üzere 330 bin TL)

Kaynak: İHA