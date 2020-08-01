Seferlerin yeniden başlamasının ardından Moskova'dan ilk yolcular İstanbul'a geldi
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Seferlerin yeniden başlamasının ardından Moskova'dan ilk yolcular İstanbul'a geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

01.08.2020 07:31 | Son Güncelleme: 01.08.2020 07:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sabah saatlerinde, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen ve çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolcular, körükten terminale alındı.

Termal kamerayla vücut ısıları kontrol edilen yolcuların çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Yolculardan Maslennikova Dilyara, Moskova'da yaşadığını, çok istemesine rağmen seferlerin durdurulması nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini söyledi.

Seferlerin tekrar başlamasıyla vakit kaybetmeden uçak bileti aldığını, arkadaşıyla İstanbul'da 12 gün kalarak gezeceklerini ifade eden Dilyara, "İstanbul'u gezdikten sonra Kapadokya'ya geçeceğiz. Umarım Türkiye tatilimiz istediğimiz gibi geçer. İstanbul'da olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Arkadaşıyla tatil yapmak için İstanbul'a gelen Galina Burenkova da Rusya'dan Türkiye'ye seferlerin yeniden başlatılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Burenkova, İstanbul'da bir süre gezdikten sonra gidenlerin övgüyle bahsettiği Kapadokya'ya geçeceklerini söyledi.

Pasaport kontrolünden geçen yolcular, bagajlarını aldıktan sonra havalimanından ayrıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu.

Seferlerin yeniden başlamasının ardından Moskova'dan ilk yolcular İstanbul'a geldi

Kaynak: AA

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