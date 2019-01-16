Seferlere Hava Muhalefeti Engeli

Seferlere Hava Muhalefeti Engeli

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

Seferlere Hava Muhalefeti Engeli

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Bandırma'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, 16 Ocak'taki Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07: 50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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