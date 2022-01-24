İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Bunlar arasında vapur ve otobüs seferleri de var. Vatandaşlar, Seferler iptal mi edildi? 24-25 Ocak Otobüs, Vapur, Metrobüs, Uçak, Metro, Tramvay seferleri iptal mi edildi? Seferler ne zaman açılacak? merak ediyor. Peki, hangi seferler iptal edilmiştir? Uçak seferleri iptal mi oldu? İDO ve BUDO seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar...

Seferler iptal mi edildi? Uçak seferleri iptal mi edildi? İETT seferleri iptal mi edildi? Metrobüs, Metro ve Tramvay çalışıyor mu? Trakya yönünün ardından Anadolu yönünden de gelen araçların da İstanbul'a girişleri durduruldu. Öte yandan kar yağışının esir aldığı megakentte Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar gerçekleşmeyecek. Seferler iptal mi edildi? 24-25 Ocak Otobüs, Vapur, Metrobüs, Uçak, Metro, Tramvay seferleri iptal mi edildi? Seferler ne zaman açılacak?

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da bazı İDO ve BUDO vapur seferleri iptal edildi. Bunun dışında şehirler arası otobüs seferleri de iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı. Ayrıca bazı uçak seferleri de iptal edilmişti. Bunun dışında İstanbul'da tramvay, İETT, metrobüs gibi ulaşım araçları seferlerine devam etmektedir.

25 OCAK YARIN SEFERLER İPTAL EDİLDİ Mİ?

Henüz yarın için hangi seferler iptal edilecek açıklama yapılmadı. Fakat bugün yapılan açıklamalara göre, "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar, yarın (25 Ocak 2022 Salı) 08.00'a kadar durdurulmuştur." açıklaması yapılmıştı. Ayrıca uçak seferleri de bugün için iptal olmuştu. Ama yarın için sefer iptalleri devam edecek mi henüz resmi bir açıklama gelmedi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

23-24 Ocak Pazar-Pazartesi 2022 tarihinde bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir. Bu seferler normalde 23 Ocak için iptal edilmişti. Fakat 24 Ocak'ta devam edileceği açıklaması yapıldı.

İDO'da iptal edilen seferler listesi:

- Pendik-Yalova 18.00-18.45

- Bursa-Kadıköy 18.00-19.45

- Yalova-Pendik 19.00-19.45

- Bandırma-Kadıköy 15.30-18.00

- Pendik-Yalova 16.00-16.45

- Bursa-Kabataş 20.30-22.15

- Yalova-Yenikapı 21.45-23.00

- Bursa-Kabataş 16.30-18.15

- Yalova-Pendik 17.00-17.45

- Pendik-Yalova 20.00-20.45

- Yenikapı-Yalova 21.45-23.00

BUDO'da iptal edilen seferler listesi:

- Eminönü-Mudanya 17.00

- Armutlu-Bursa 15.55

- Eminönü-Armutlu 14.30

- Eminönü-Mudanya 19.30

- Mudanya-Eminönü 19.30

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu.

Megakentte günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken hava ulaşımı da hava koşullarından olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilen İstanbul Havalimanı'nda iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

İSTANBUL'A GİRİŞLER DURDURULDU

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Trakya yönünün ardından Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın Sakarya'dan itibaren tüm araçlar için durdurulduğunu duyurdu.

Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son durumun da paylaşıldığı açıklamada "Kocaeli'nden ise yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği) durdurulmuştur. Yalova'dan İstanbul ve İzmir istikametindeki ulaşım tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNE YÖNELENLER İÇİN UYARI

Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması konusunda uyarı da verilen açıklamalarının devamında ise "Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

İSTANBUL'DA ALINAN DİĞER ÖNLEMLER

Yoğun kar yağışı karşısında İstanbul için alınan diğer önlemler ise şu şekilde sıralandı:

AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

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