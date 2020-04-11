Seferler durdu metrobüsler garajlara sığmadı
İSTANBUL'da seferler durunca metrobüsler garajları doldurdu.
11.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:32
İSTANBUL'da seferler durunca metrobüsler garajları doldurdu.
Topkapı'da bulunan metrobüs garajında araç yoğunluğu havadan fotoğraflandı. Sefere çıkmayan metrobüsler alan içindeki park yerlerine çekilirken, içerde neredeyse hiç yer kalmadı. Sokağa çıkma yasağının devam edeceği önümüzdeki 2 gün boyunca manzarının değişmesi beklenmiyor.
Kaynak: DHA