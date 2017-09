Seferihisarlılar 'Bir' Olacak

Seferihisar'da yaşayan farklı kültürler bir araya gelerek "hepimiz Seferihisarlıyız" diyecek.



Seferihisar Belediyesi 16-21 Eylül tarihleri arasında altıncı kez "Hepimiz Seferihisarlıyız" etkinliği düzenleyecek. Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde gerçekleşecek etkinlikte hemşehri derneklerinin stantları açılacak, her akşam bir dernek ev sahipliği yapacak. 16 Eylül Cumartesi akşamı Saat 20.00'de Seferihisar Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinliğin ilk gecesine Ahıska ve Kafkas Türkleri Derneği ev sahipliği yapacak. Gecede, Ahıskalıların yöresel yemekleri ikram edilecek, yöresel sanatçıları sahneye çıkacak.



Ahıska ve Kafkas Türkleri Derneği'nin ardından 17 Eylül Pazar Afyonkarahisarlılar Derneği, 18 Eylül Pazartesi Doğu ve Güneydoğu Anadolulular Derneği, 19 Eylül Salı Karadenizliler Derneği, 20 Eylül Çarşamba Tokatlılar Derneği, 21 Eylül Perşembe Yozgatlılar Derneği buluşmaya ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca hemşehri dernekleri stantları her gün saat 16.00'dan itibaren açık olacak. Sahne etkinlikleri her gün saat 20.00'de başlayacak.



"Barışın kolay olduğunu göstereceğiz"



Etkinliği altıncı kez düzenleyeceklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Biz Seferihisar'da etnik kökeni, memleketi neresi olursa olsun, hep birlikte birbirimize saygı duyarak barış içerisinde yaşıyoruz ve 'Hepimiz Seferihisarlıyız' diyoruz. Yine her zaman olduğu gibi, tüm Türkiye'ye en çok ihtiyacı olan barışın bu kadar kolay olduğunu göstereceğiz. Derneklerimizle birlikte hep birlikte bunun mesajını vereceğiz. Tüm halkımızı 6 gün sürecek barış ve kardeşlik dolu etkinliğimize bekliyorum" dedi. - İZMİR