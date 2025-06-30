Türkiye son 1 haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bilecik ve Hatay'da yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarında 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını duyurdu. Seferihisar yangın söndü mü, devam ediyor mu?

SEFERİHİSAR YANGIN SÖNDÜ MÜ,?

Bakan Yerlikaya orman yangınlarının vurduğu 2 ilde 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı. İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

İlk belirlemelere göre; Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır; İzmir'de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı" alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır."

YANGINLARDA SON DURUM

Türkiye'nin birçok ilinde son günlerde çıkan yangınlar sonrası halk panik yaşarken, yangınlarla mücadele aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Manisa'nın Akhisar ilçesinde bilgilendirmelerde bulundu.

Hatay'da şiddetli rüzgar olduğunu ve bu sebeple yangına hava araçlarının müdahale edemediğini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hatay Antakya'daki yangında çok ciddi bir rüzgar var. Arkadaşlarımız müdahale ediyorlar ancak hava araçlarını kaldıramıyoruz. Aydın Sultanhisar'da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın sürüyor. Muğla'da da bir yangın var."

"12 YERLEŞİM YERİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ"

Şu anda Manisa Akhisar'da 3 uçak 7 helikopterle arkadaşlarımız konsantre olmuş vaziyetteler. 12 yerleşim yeri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu gece olmadan hayırlı haberler vermeyi umuyoruz.

MANİSA'DA 3 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Bakan Yumaklı açıklamalarının devamında, Manisa'da üç noktada çıkan yangının halen devam ettiğini söyledi. Aydın'daki yangına da müdahale edildiğini ifade etti.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KÖYLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarından zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Sözer, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile Gölpazarı ilçesindeki yangın yönetim aracı önünde yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sözer, "Yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup, ilimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibarıyla hastanede 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Sözer, yangının köydeki yerleşim alanlarına sıçraması ihtimalini dikkate alarak bölgede yaşayan 609 kişinin hayvanlarıyla güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar ve zarar tespit çalışmalarını başlattık. 128 bina, 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, 100 bina, 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olarak tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en seri şekilde yapılmıştır. Tespitler çerçevesinde Gölpazarı ilçemizin Köprücek, Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü ve bağlılarını İçişleri Bakanlığı onayıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ettik. Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz."

Sözer, zarar tespit çalışmalarının, AFAD ve Defterdarlık ekiplerinin koordinesinde devam ettiğini, çalışmaların gün içinde tamamlanacağını anlattı.