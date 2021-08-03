Seferihisar yangın! Seferhisar'da yangın var mı?
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Seferihisar yangın! Seferhisar'da yangın var mı?

Seferihisar yangın! Seferhisar'da yangın var mı?
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Ülkemizin pek çok noktasında yangınlar meydana gelirken vatandaşlar da bazı bölgeler hakkında araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de Seferihisar oldu. Bu kapsamda Seferhisar'da yangın var mı? sorusunun yanıtı araştırıldı. Seferihisar yangın detayları!

Seferihisar yangın var mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda Seferihisar yangın başlığı araştırılan konular arasında yerini aldı.

SEFERİHİSAR'DA YANGIN VAR MI?

Seferihisar'da bildirilmiş bir yangın yok. Bölge halkından da bu konu hakkında herhangi bir bilgi gelmedi.

SEFERİHİSAR BELEDİYE MECLİSİ'NDE YANGIN KONUSU ELE ALINDI

Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ülkemizi derinden etkileyen orman yangınları ele alındı.

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