Seferihisar yangın! Seferhisar'da yangın var mı?

Ülkemizin pek çok noktasında yangınlar meydana gelirken vatandaşlar da bazı bölgeler hakkında araştırmalar yapılıyor. Bunlardan biri de Seferihisar oldu. Bu kapsamda Seferhisar'da yangın var mı? sorusunun yanıtı araştırıldı. Seferihisar yangın detayları!