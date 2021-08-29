Seferihisar U 11 Teos 30 Ağustos Zafer Kupası'nı Altay kazandı

İzmir'de Seferihisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Güzelyalı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Seferihisar U 11 Teos 30 Ağustos Zafer Kupası"nda Altay şampiyon oldu.

İzmir'de Seferihisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Güzelyalı Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Seferihisar U 11 Teos 30 Ağustos Zafer Kupası"nda Altay şampiyon oldu.

Seferihisar İzzet Gül Stadyumu'nda kent genelindeki 11 takımın katılımıyla 3 gün süren müsabakaların finalinde Altay Spor Kulübü ile Karşıyaka Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Altay şampiyon olurken, Karşıyaka Spor Kulübü ikinci, Altınordu Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Organizasyonda, kupa ve madalyalar Güzelyalı Spor Kulübü Başkanı Afşin Dalgıç tarafından futbolculara verildi.

Dalgıç, yaptığı konuşmada, "Güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Katılanlara teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum. Turnuvayı geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Turnuvadaki tek kadın futbolcu olan Bornova Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Ela Tong, "Futbolu çok seviyorum ve kız arkadaşlarımın da daha çok futbola ilgi duyması için örnek olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar