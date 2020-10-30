Seferihisar toplanma alanları nerelerdir? Seferihisar toplanma alanları listesi!

İzmir'de meydana gelen ve merkez üstü Seferihisar depremi sonrası en güvenli toplanma alanları oluşturuldu. Seferihisar toplanma alanları nerelerdir? Toplanma alanları nasıl belirleniyor? Seferihisar toplanma alanları listesi!

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar toplanma alanlarını araştırmaya başladı. Peki, Toplanma alanlarınasıl belirleniyor? Seferihisar toplanma alanları nerelerdir? Seferihisar toplanma alanları listesi!

TOPLANMA ALANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit ediliyor.

SEFERİHİSAR TOPLANMA ALANLARI!