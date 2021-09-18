Seferihisar sokaklarında temizlik seferberliği

Seferihisar'da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen "Temiz Seferihisar Temiz Evimiz" sonbahar temizliği etkinliğinde 1 tona yakın kırık şişe, izmarit, pet şişe, karton atık, pil olmak üzere çöp toplandı.

Seferihisar Belediyesince düzenlenen etkinlikle gönüllüler dağıtılan çöp torbaları ve eldivenleri alarak ilçenin sokaklarını köşe bucak temizledi.

Özellikle plastik ve cam atıkların toplanmasına özen gösteren çevre duyarlısı vatandaşlara Seferihisar Belediyesi meclis üyeleri ile CHP Seferihisar İlçe yönetim kurulu destek verdi.