Seferihisar'ın "Siyah Beyaz" gururu

Seferihisar Belediyesi Spor Kulübü ile 2012 yılında basketbol hayatına başlayan Derin Bulut Beşiktaş JK Basketbol takımına seçildi.

Üstün performansı ve başarılarıyla Beşiktaş JK takımına transfer olan Derin Bulut Seferihisar'da birçok çocuğun hayallerini gerçekleştiriyor.

Seferihisar Belediyesi Basketbol Takımı'nda basketbol kariyerine başlayan Derin Bulut (17) Basketbol Gençler Ligi Kızlar kategorisinde Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

Seferihisar Belediyesi Spor Okulu'nda yetişen Derin Bulut farklı takımlar forması altında üç kez il birinciliği, bir il üçüncülüğü, Türkiye yedinciliği başarısından sonra Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş JK takımına transfer olarak Seferihisar'ın gururu oldu.

Seferihisar'da yüzlerce genci sporla tanıştıran Seferihisar Belediyesi Spor Okulu'nda birçok branşta ücretsiz kurslar veriliyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Belediyemiz altyapısında yetişmiş Derin kızımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş JK takımında başlayan yeni kariyerinde kendisine başarılar diliyorum. Seferihisar'da spor ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.?

Kaynak: Bültenler