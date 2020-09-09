Anadolu Ateşi'nden Seferihisar'ın kurtuluşuna özel dans gösterisi
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Anadolu Ateşi'nden Seferihisar'ın kurtuluşuna özel dans gösterisi

Program 11 Eylül 2020 Cuma günü Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayarak Sığacık Kaleiçi " Cam İşleme Sergisi" ve Girlen Mevkii'nde Anadolu Ateşi'nin sahne performansı ile devam edecek.

Anadolu Ateşi'nden Seferihisar'ın kurtuluşuna özel dans gösterisi
09.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan Nebil Özgentürk özel belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi gösterisi, pandemi süreci dolayısıyla "park et seyret" formatında gerçekleşecek. Tüm vatandaşlar gösterinin gerçekleşeceği bölgede araçlarının içlerinden Anadolu Ateşi'nin muhteşem dans performansını koronavirüs tedbirlerine uygun olarak izleyebilecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferihisarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında Anadolu Ateşi'nin eşsiz sahne performansını izleyerek kutlayacağız. Ayrıca tüm vatandaşlarımızıSığacık Kaleiçi'nde gerçekleşecek içlerinde Seferihisar tarihini barındıran Ürkmez atölyemizde kursiyerlerimiz tarafından üretilen Cam İşleme sergimizi görmeye davet ediyorum" dedi.?

Kaynak: Bültenler

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