Seferihisar'daki Pilot Uygulama Beğeni Topladı

Yeni uygulama sayesinde kısa mesafe yolculuk yapanlar, gitmedikleri mesafenin ücretini geri alarak "daha ucuza" seyahat ediyor. Uygulamanın başladığı Seferihisar-Üçkuyular İskele hattını kullanan İzmirliler yeni sisteme çabuk alıştı.

Kısa mesafede yolculuk yapan İzmirliler için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 985 No'lu Seferihisar-Üçkuyular İskele hattı yolcularının gittiği kadar ücret ödemelerini sağlayacak "pilot uygulamayı" devreye aldı. İlçe tarifesinin geçerli olduğu ve tam yolcular için 5 liralık ücret kesilen yolculuklarda artık yolcular gitmediği mesafenin ücretini geri alarak "daha ucuza" seyahat ediyor.

YARI YARIYA AVANTAJ

Uygulamanın henüz ilk günleri olmasına rağmen, seçilen pilot hattın yolcuları yeni sisteme kolayca adapte oldu. Bugüne dek her binişte 5 TL ödedikleri otobüs hattını artık kısa mesafe yolculuklarda daha ucuza kullanma imkanı bulan İzmirliler, yeni sistemden bir hayli memnun olduklarını dile getirdi.

"Gittiğin kadar öde" uygulamasının geçerli olduğu sistemde yolcular otobüsten inerken de tıpkı binişlerde olduğu gibi kartlarını arka kapıdaki validatöre gösteriyor. Tam bilet kullanan yolcular, ilk 15 km. için 2,50 TL, sonraki her km. başına 10 kuruş ödeyerek yolculuk edebiliyor. Bu sistem sayesinde kısa mesafede yolculuk yapan yolcular, daha önce 5 lira ödeyerek gittikleri mesafeyi yeni sistem ile 2,5 lira ödeyerek gitme imkanına sahip oluyor.

DİĞER İLÇELERDE DE YAYGINLAŞABİLİR

Sistemin uygulandığı hatta sürekli gözlem yapan ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, yolcuların olumlu tepkileriyle karşılaştıklarını ve zaman geçtikçe sistemin daha iyi olacağını belirttiler. Yetkililer, pilot bölge olarak seçilen Seferihisar'da uygulanan "gittiğin kadar öde" uygulamasının başarılı olması durumunda, diğer çevre ilçelerde de hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

SEFERİHİSAR-SIĞACIK HATTI HİZMETE GİRDİ

ESHOT Genel Müdürlüğü, yeni sistemle birlikte yeni bir otobüs hattını da devreye aldı. 640 numaralı Seferihisar-Sığacık hattı hizmete girerek tüm gün Sığacık bölgesine ulaşım hizmeti sağlamaya başladı. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görmesi beklenen yeni otobüs hattı sayesinde Sığacık'ın daha da canlanması hedefleniyor. Bu yeni hatta tam bilet 2 TL, öğrenci 1.15 TL, öğretmen ise 1.54 TL.