Seferihisar'daki orman yangınına ilişkin 2 şüpheli yakalandı İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün 2 hektarlık makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün 2 hektarlık makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada bazı kişilerin otları yaktıklarını, alevlerin, rüzgarın etkisiyle maki ve orman ağaçlarının bulunduğu alana sıçradığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, şüpheliler İ.A. ve C.B'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün öğle saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA