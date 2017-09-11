Seferihisar'da "Zeugma'dan Teos'a" Mozaik Sergisi Açıldı

Seferihisar ilçesinde "Zeugma'dan Teos'a" mozaik sergisi açıldı.



Teos Marina, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği ile Sığacık Turizm Kültür Çevre ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiye, Gaziantep'ten gelen mozaik sanatçıları da eserleri ile katıldı.



Marinadaki serginin açılış kokteyline katılan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer sergiyi gezdi, Gaziantep'ten gelen sanatçılarla sohbet etti.



Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sanata katkılarından dolayı Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü'ye teşekkür etti.



Antik mozaik çalışmaların yanı sıra modern eserlerin de yer aldığı sergi 13 Eylül'e kadar gezilebilecek.