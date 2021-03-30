Seferihisar'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Seferihisar'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
Seferihisar'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığınca "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Seferihisar ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Seferihisar ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, yaya geçitlerinde uygulamaya katıldı.

Sürücü ve vatandaşları bilgilendiren Kaymakam Aktaş, geçitlerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra yaya geçitlerinin bulunduğu yerlere kırmızı çizgi çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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