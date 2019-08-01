Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan ilgiye göre Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.Y (22) gözaltına alındı, adreste 2 kilo esrar, bir tüfek ve bir miktar para ele geçirildi.
Kaynak: AA
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