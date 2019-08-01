Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan ilgiye göre Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.Y (22) gözaltına alındı, adreste 2 kilo esrar, bir tüfek ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA