Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

1.08.2019 12:25
Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan ilgiye göre Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Y.Y (22) gözaltına alındı, adreste 2 kilo esrar, bir tüfek ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA
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