Seferihisar'da Turuncu Bayram Coşkusu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde dört gün süren Tarım Festivali, Mandalina Şenliğiyle tamamlanırken, yağan yağmur eğlenceyi durdurmaya yetmedi.

Seferihisar Belediyesince ilçede düzenlenen Tarım Festivali, bu yıl 19. kez düzenlenen Mandalina Şenliğiyle final yaptı. Şenlik, Çocuk Belediyesi çocuklarının mandalina bahçesinde yaptıkları hasatla başladı. Ardından pazar yerindeki programla şenlik devam etti. Yağan aşırı yağmurda bile vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara teşekkür ederek, "Uzun zamandır mandalina ve toprak için beklediğimiz yağmur bugün tam şenlik gününde geldi. Şenlik günü işlerimizi biraz zorlaştırsa da toprak bereketle buluştu ve bizleri mutlu etti. Yağan aşırı yağmura rağmen, buraya gelen binlerce mandalina gönüllüsüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Başkan Soyer, "Önümüzdeki 7-8 yıl içinde Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının 800 milyarlardan 500 milyarlara düşeceği düşünülüyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik küçülme, daralmayla karşı karşıya kalacağız. Tek bir çıkış yolumuz var. Bu bereketli topraklarda tarıma ve tarım ürünlerine sahip çıkmak. Bu nedenle; soğuk hava deposu açtık, zeytinyağı müzayedesi yaptık, bugün de mandalina şenliği yapıyoruz. Tek derdimiz var, bu memlekette üreten insanların emeğinin karşılığını alması ve ürettiğiyle hayatını sürdürmesi; yani derdimiz küçük üreticiyi yaşatmayı başarmak. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki krizi aşmanın başka yolu yok. 9 buçuk yıldır bu hedefle çalışıyoruz. Ötekileştirme, kutuplaştırma politikaları karşısında durmanın tek yolu bir ortak gelecek inşa etmekten geçiyor. Onun için omuz omuza, kol kola olmalı birbirimize çok sıkı bir dayanışma içinde olmalıyız. Bu bereketli topraklarda yaşamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Yeni kral ve kraliçe belli oldu

Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden ilginç yarışmalar yapıldı. Yine her yıl olduğu gibi büyük bir heyecana sahne olan Kral-Kraliçe Yarışmasında, 10 genç kız ve erkek 2018 yılı Mandalina Kral ve Kraliçesi olmak için yarıştı. Seferihisar Belediyesi-Rönesans Ajans iş birliğiyle gerçekleşen yarışmanın jürisinde ünlü isimler yer aldı. Manken-oyuncu Tuğba Özay, Seferihisar'da çekimleri devam eden Ege'nin Hamsisi dizisi oyuncuları; Bengi Öztürk, Mustafa Şen, Modacı Jeyan Gedik; Rönenans Ajans sahibi Akif Örük, çocuk belediyesinden çocuklar, eski kral ve kraliçe yer aldı. Heyecanla beklenen yarışmanın sonunda üç numara ile yarışan Hatice Ercivanlı Mandalina Kraliçesi, 1 numara ile yarışan Furkan Oymaağaçlıoğlu Mandalina Kralı seçildi. Kral ve kraliçeye taçları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından takıldı.

En kaliteli mandalina seçildi

Şenlik kapsamında yapılan diğer yarışmalarda ise ödüller Çocuk Belediyesindeki çocuklar tarafından dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen yılın 'En İyi Mandalina Üreticisi' yarışmasını Yücel Demiralay kazandı. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle 'En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı', Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise 'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı' yarışmaları yapıldı. 'En İyi Mandalinalı Yemek' birinciliğini 'Mandalinalı Sarma' yemeğiyle Ayşegül Ulu, 'En İyi Mandalinalı' birinciliğini 'Mandalinalı Nilüfer Tatlısı' isimli tatlısıyla Ezgi Akbulut kazandı. 'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı' yarışmasının birincisi ise 'Hayata Bağlan' ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. En yavaş bisiklet sürme yarışmasını ise Soner Çıtak kazandı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı festivalde ayrıca; Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verdi. Şenliğe ayrıca Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve binlerce vatandaş katıldı. - İZMİR