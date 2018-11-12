Seferihisar'da 'turuncu altın' bereketi... Yemyeşil mandalina bahçeleri drone ile görüntülendi

Ünlü Satsuma mandalina, Seferihisar'dan dünyaya ihraç ediliyor

Üreticiler, daha fazla ihracat için havaların soğumasını bekliyor

Yemyeşil mandalina bahçeleri drone ile görüntülendi

İZMİR - Dünyanın en kaliteli mandalinası Satsuma, İzmir Seferihisar'da üretiliyor. Bu yıl mahsulün bol olduğunu belirten üreticiler, ihracatta rekor kırmak için turuncu altının ihtiyacı olan düşük hava sıcaklıklarını beklediklerini söyledi.

Çekirdeksiz ve ince kabuklu turuncu altın Satsuma mandalina, İzmir'in Seferihisar ilçesinden dünyaya ihraç ediliyor. Bu yıl iklim şartları nedeniyle ürünlerin bol olduğunu ifade eden üreticiler, ilk hasadı 8 Ekim'de ihraç etti. 2017 yılında Ege Bölgesinde 12 bin 400 ton Satsuma mandalinadan 6 milyon 800 bin dolar ihracat rakamı elde edilirken, 2018 yılından ocak-ekim ayları arasında 4 bin 350 ton Satsuma mandalinadan 2 milyon 300 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. İhracata devam ederek rekor kırmayı hedefleyen üreticiler, hava sıcaklıklarının mandalinanın ihtiyaç duyduğu 10-15 derece civarında seyretmesini bekliyor. Önemli bir Satsuma ihracat merkezi olan Seferihisar'da verim bir önceki yıla göre oldukça yüksek tahmin edilmişti. İlçede 46 bin 650 ton rekolte tahmini yapılırken, bunun önemli bir kısmının ihracata uygun olduğu belirtilmişti. Geçen yıl aynı bölgede Satsuma mandalinanın rekolte tahmini 23 bin 923 ton olarak kaydedilmişti.

Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan

Üretici Mustafa Ayışık, "Satsuma mandalinası, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en kaliteli mandalinasıdır. Aroması, çekirdeksiz olması, ince kabuklu olması ve dayanıklı olması nedeniyle ihraç ettiğimiz bir üründür. Satsuma mandalinası, hem iç piyasaya hem de ihracata gittiği için değerli bir ürün. Satsuma mandalinalarını daha çok Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz" dedi.

"Mahsul bol"

Mahsulün bu yıl çok bol olduğunu kaydeden Ayışık, "Yıllardır bu işi yapıyorum, bu kadar kaliteli ve bol mahsul ilk kez oluyor. Yaz aylarında iyi yağmur yağdığı için mandalinalara fayda sağladı diye düşünüyorum. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi bizim için iyi değil. Mahsul bol fakat bozulmaya başladı. Mandalina, 10-15 derece sıcaklık ister. Böylelikle mandalina ağacın üzerinde daha uzun süre dayanır ve dış kabuğunda bozulma olmaz. Şu an hava şartları uygun değil. Umarız havalar bir an evvel soğur ve mandalinalarımız ağacın üzerinde daha uzun süre durur, biz ihraç etmeye devam ederiz. İstediği havayı bulursa ocak ayının 15'ine kadar ağaçta durabilir. Tüccarlar ürünleri soğuk hava deposunda beklettikten sonra da satış yapabilir ama o da doğal olarak daha maliyetli oluyor. İnşallah üretici de, tüccar da kazanacak. Mahsul bol, yeter ki sürüm olsun. Vatandaşlar da rahat olsun, şubat sonlarına kadar rahat rahat mandalina yiyecekler" diye konuştu.

Havaların soğumasını bekliyorlar

Bahçesinde günde 500-600 kasa mandalina toplandığını kaydeden üretici Nehir Vurgun da, "Şu anda hava şartları bozuk. Mandalina sıcak hava sevmez ama Allah büyüktür. İnşallah havalar soğur ve iyi satış yapmaya devam ederiz. Çünkü mandalina bu sene çok bol" ifadelerini kullandı.