Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu
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Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu

16.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:33
Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu

İzmir'de, 4 gün boyunca yağan sağanak nedeniyle Seferihisar'da bulunan mandalina bahçeleri sular altında kaldı, tonlarca mandalinada mantar hastalığı oluştu.

İzmir'de, 4 gün boyunca yağan sağanak nedeniyle Seferihisar'da bulunan mandalina bahçeleri sular altında kaldı, tonlarca mandalinada mantar hastalığı oluştu. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayarer, "10 yıl öncede aynı şekilde bu afeti yaşadık. Tonlarca mandalinalarımız ziyan oldu" dedi.

İzmir'de 4 gün süren sağanak yağış, Seferihisar ilçesinde bulunan mandalina bahçelerini de olumsuz etkilendi. Yağışlardan dolayı mandalina bahçeleri sular altında kalırken, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur mantar hastalığını beraberinde getirdi. 4 gün boyunca sular altında kalan mandalina bahçelerindeki mahsulün üstünde siyah lekeler (mantar hastalığı) oluşarak, tüketilemeyecek hale geldi.

"Yağan yağmurlardan sonra mandalinalarımızı telef olmuş şekilde bulduk"

Yaşanan olumsuz şartlardan ötürü hasadı aksayan mandalinalar hakkında Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayarer açıklamalarda bulundu.

Mandalinaların ağaçta kaldığını ve piyasa değerini kaybettiğini ifade eden Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayarer, "Günlerdir yoğun bir şekilde yağan yağmurlardan sonra mandalinalarımızı telef olmuş şekilde bulduk. Mandalinalar tüketilemeyecek duruma geldi. Bahçelerimiz devlet destekli sigorta şirketi tarafından sigortalı olmasına rağmen şirket bu olayın kapsam dışı olduğunu söylüyor. Kooperatifimizin yaklaşık bin ton malı ziyan oldu. 10 yıl öncede aynı şekilde bu afeti yaşadık. O zaman da zarar karşılanmamıştı" diye konuştu.

Zor durumda kalan üreticileri ise yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. - İZMİR

Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu
Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu
Seferihisar'da tonlarca mandalinayı sağanak vurdu, mantar hastalığı oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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