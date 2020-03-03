Seferihisar'da şehitler için lokma dağıtıldı

03.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:54

Seferihisar'da esnaf, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için lokma dağıttı.

Seferihisar Çarşı Meydanı'ndaki lokma dağıtımı öncesinde dua okundu.

Esnaftan Hüseyin Eygül, böylesi bir acının bir daha yaşanmaması dileğinde bulunurken, "Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Lokma döktürmek aklımıza geldi. Böyle bir etkinliğe giriştik. Umarım yerini bulur. Askerlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA