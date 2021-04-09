Seferihisar'da Polis Haftası, törenle kutlandı
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Seferihisar'da Polis Haftası, törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
Seferihisar'da Polis Haftası, törenle kutlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sınırlı sayıda polis katıldı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçedeki camilerde şehit polisler için Kur'an okundu. Cemaate çikolata ve kolonya dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda da lokma hayrı yapıldı.

İlçede yaşayan emekli polisler ziyaret edildi. Polis memurları bir anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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