Seferihisar'da otluk alanda yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "İzmir Seferihisar yangınımız da saat 21.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır" dedi.

Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Kaynak: DHA