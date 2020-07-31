Seferihisar'da otluk alanda yangın
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Seferihisar'da otluk alanda yangın

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Seferihisar'da otluk alanda yangın
31.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:04

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.Seferihisar'da askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.


Kaynak: DHA

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