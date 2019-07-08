Seferihisar'da orman yangını (5)

Seferihisar'da orman yangını (5)

2 KİŞİ GÖZALTINDAİzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Seferihisar'da orman yangını (5)

2 KİŞİ GÖZALTINDA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan ve hem havadan hem karadan yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kavakdere Barajı'na yakın bölgede piknik yapıp, mangal yaktıkları belirlenen K.A. (28) ve M.K. (34), Seferihisar Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et