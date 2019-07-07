Seferihisar'da orman yangını (4)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğü yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belirlencek.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA
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