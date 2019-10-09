Seferihisar'da öğrencilerden "askıda kıyafet" kampanyası

09.10.2019 11:08

Seferihisar Tepecik Ortaokulu öğrencileri, okul durağının bitişiğindeki tellere ihtiyaç sahipleri için giysi bıraktı.

Öğrencilerin "askıda kıyafet" kampanyasına, mahalle sakinleri de katıldı.

Tepecik Ortaokulu Müdürü Fatih Bulgurlu, ihtiyaç sahibi insanların buradan giysi aldığını kaydederek, "Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel işler devam eder ve insanlar buradan nasiplenir." dedi.

Kaynak: AA