Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti.

Öte yandan olumsuzluk yaşanmaması için bölgede enerji kesintisine gidildi.

Karadan ve havadan müdahale sonucu söndürülen yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay ile diğer ilgililer bölgede çalışmaları denetledi.

Öte yandan yangından etkilenen alan drone ile havadan görüntülendi.

Tatilcilerden Aylin Sümen, AA muhabirine, yangının evine çok yakın olduğunu ve bu nedenle korktuklarını ifade ederek, "Çok üzgünüz, ormanlarımız yanarken içimiz de yanıyor. Ekiplerin müdahalesi gecikseydi bizim evimiz de yanabilirdi. Lütfen insanlar bu konuda dikkatli olsun." dedi.

Ahmet Çeliker ise rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını, kendilerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA