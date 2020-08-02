Seferihisar'da makilik alanda yangın çıktı İZMİR'in Seferihar ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Seferihar ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı. Bir enerji şirketine ait rüzgar güllerinin yakınındaki alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesi Çamcoz Koyu mevisindeki makilik alanda, bugün saat 13.44'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzakta bulunan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, alevlerin bir enerji şirketine ait rüzgar güllerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

- İzmir

Kaynak: DHA