Seferihisar'da lavanta hasadı heyecanı
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Seferihisar'da lavanta hasadı heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Turgut köyünde bu yılın ilk hasadına katıldı.

Seferihisar'da lavanta hasadı heyecanı
04.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Turgut köyünde bu yılın ilk hasadına katıldı. Soyer, "5 yıl önce lavanta üretimine büyük bir heyecanla Seferihisar'da bu tarlada başlatmıştık. Şimdi lavanta üretimini İzmir'in diğer ilçelerine yayıyoruz. 39 bin fideyi Buca Doğancılar, Kemalpaşa Yeni Kurudere ve Menemen Emiralem köylerinde dağıttık. 'Başka Bir Tarım Mümkün" diyerek katma değeri yüksek bu ürünü İzmir kırsalında yaygınlaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Seferihisar Belediyesinin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavanta çiçeği Turgut köyünde 5. yılına girdi. Tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, nektarı ve kokulu çiçekleriyle arıcılığa da katkısı olan lavantanın Seferihisar'daki üretim merkezi ise Turgut köyü. İlk lavanta hasadına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl önce lavanta üretimine büyük bir heyecanla bu tarlada başlatmıştık. Şimdi lavanta üretimini İzmir'in diğer ilçelerine yayıyoruz. 39 bin fideyi Buca Doğancılar, Kemalpaşa Yeni Kurudere ve Menemen Emiralem köylerinde dağıttık. Lavanta katma değeri çok yüksek bir ürün. Yağı, esansı, sabunu, kolonyası birçok şey yapılıyor. Çok zahmetli bir ürün değil, çok su isteyen bir ürün değil. Dolayısıyla İzmirli üreticinin refahının artması için bir fırsat. Çiftçinin kentte ucuz iş gücü olmaması için bir fırsat. O nedenle çok değerli. Biz de lavantayı İzmir'in kırsalında yaygınlaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Seferihisar'dan yükselen ışık İzmir'e, Türkiye'ye ilham vermeye devam edecek" diye konuştu.

"Üreticimizi güçlendireceğiz"

Bölge halkı ve üreticilerle de bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, "Çok heyecan verici bir gün. 5 yıl önce Seferihisar'da lavanta üretimine Isparta'nın bir köyünden fide alarak başlamış, burada tutar mı diye düşünmüştük. Katma değeri yüksek bu ürünü İzmirli tarım üreticisiyle daha çok buluşturmak istiyoruz. Bütün hedefimiz üreticinin katma değeri yüksek ürünler üreterek emeğinin karşılığını almasını sağlamak. Biz kendi kendine yeten bir ekonomi oluşturmayı önceliğimiz olarak belirledik. 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek üreticimizi güçlendirmeyi, tarımsal üretimin katma değerini artırmayı, yerli tohuma sahip çıkmayı istiyoruz. Biz İzmir mozzarellası da üretecek ve İtalyanlara satacağız" dedi. Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Yelda Celiloğlu ise, "Başkanımız İsmail Yetişkin tedavisi nedeniyle aramızda bulunamıyor ama size selamlarını iletiyor. Yıllar içinde alın terimizle olgunlaştırdığımız, meyvelerini gururla topladığımız, dağlarından yağ ovalarından bal akan bu coğrafyada yaşamaktan, üretmekten ve paylaşmaktan çok mutluyuz. Seferihisar'da bizlere bu ufku açan, desteklerini esirgemeyen Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Salgın nedeniyle festival yapılmadı

Korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl festivale dönüştürülmeyen ilk lavanta hasadı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi ve İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ile başladı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in rahatsız olması nedeniyle katılamadığı hasat etkinliğine Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, CHP İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yıldırım, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Seferihisar Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri, Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürü Gürhan Özata, Seferihisar Doğanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuncay Topuz, bölge muhtarları ve halkı katıldı.

Lavanta ile arıcılık faaliyetleri de destekleniyor

Kent kırsalında gelir getirici alternatif tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir kırsalında lavanta yetiştiriciliği eğitimleri düzenleyerek yöre halkını lavanta yetiştiriciliği konusunda teşvik ediyor. Bugüne kadar kısıtlı imkanlarıyla köylerinde lavanta üretimi yapmaya çalışan köylü ve çiftçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağladığı lavanta fidesi ve teknik desteklerle üretim imkanlarını genişletmeye, aile ekonomilerini büyütmeye başladı. Kırsalda oluşturulan lavanta parselleri ile köylerin kırsal turizm potansiyelini artırmayı, lavantanın nektarı ve kokulu çiçekleri sayesinde arıcılık faaliyetlerini de desteklemeyi hedefleyen belediye; eğimli, susuz ve kıraç arazilerde yetişebilme özelliği, yüksek ekonomik değeri ve ihracat potansiyeli nedeniyle lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı lavanta fidelerini üretici kooperatiflerinden temin ederek yerel kent ekonomisine destek olmayı da sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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