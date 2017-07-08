Seferihisar'da Korkutan Patlama

Seferihisar ilçesinde özel bir düğün salonuna ait hayvan barınağında patlama meydana geldi.



Ulamış mahallesinde özel bir düğün salonuna ait ve içinde at eşek, keçi ve kümes hayvanların bulunduğu ağılda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Seferihisar Belediyesi İtfaiye ekibi müdahale etti.



Çevredeki vatandaşların da su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından düğün salonununa sıçramadan kontrol altına alındı.



Yangın esnasında ağılda bulunan at, eşek ve keçiler kurtarılırken kümes hayvanları telef oldu.