Seferihisar'da "Kırmızı Bayrak" rüzgarı

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekanlar ve ulaşım araçlarını simgeleyen "Kırmızı Bayrak" Seferihisar Belediye binasına asıldı.

Engelliler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in önderliğinde kolları sıvayan İzmir'de görev yapan ilçe belediye başkan eşleri Seferihisar'da buluştu.

Seferihisar Belediye Başkanı eşi Fatma Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende söz alan Engelsİzmir 2021 Kongresi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Neptün Soyer "Biz çıktığımız bu yolda gönüllülük ile çalışmanın en kıymetli şey olduğunun bilincindeyiz. Kamunun ve özel sektörün bu konuda yaptığı çalışmaların yeterli olmadığının farkındayız. Bizler seçilmiş insanların eşleri olduğumuz için bu soruna yönelik çözümler üretmek için bir araya geliyoruz. Herkesin farklı ancak eşit olduğunu bildiğimiz için gönlümüzü ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Seferihisar Belediyesine kırmızı bayrağımızı veriyoruz. Erişim hakkı çok temel bir hak bunun tüm İzmir'de yayılması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Engelli vatandaşlarımızın haklarına erişemediği şehir kurmak büyük bir kusurdur diyen Tunç Başkanımızın vizyonu ile sağlık eğitim ulaşım istihdam ve demokratik katılım başta olmak üzere engellilerimizin tüm haklarını kullanabileceği bir Seferihisar inşa ediyoruz. Kırmızı bayrak engelli bireylerin kamusal ve açık alanda ki erişimini arttırmaktır. Ülkemizde bu çalışma ilk kez İzmir'de gerçekleştirildi. Bu çalışma ile engelli dostu mekanların arttırılmasını hedefliyoruz. Biz Seferihisar Belediyesi olarak özel vatandaşlarımız için gerekli, çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Biz başvuru sonucu 3 yıldız kırmızı bayrak almaya hak kazandık. Artık gururla belediye binamız ve araçlarımız kırmızı bayrak sahibi diyebiliriz" dedi.

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