Seferihisar'da kafeden para çalan bir kişi tutuklandı
Seferihisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
20.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:42
Seferihisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkezde bir kafeden 2 bin lira çalan kişiyi takibe alan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.K'yi çaldığı parayla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, tutuklandı.
Kaynak: AA