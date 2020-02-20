Seferihisar'da kafeden para çalan bir kişi tutuklandı
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Seferihisar'da kafeden para çalan bir kişi tutuklandı

Seferihisar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

20.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:42
Seferihisar'da kafeden para çalan bir kişi tutuklandı

ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı nedeniyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkezde bir kafeden 2 bin lira çalan kişiyi takibe alan Seferihisar İlçe ekipleri, A.K'yi çaldığı parayla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, tutuklandı.

Kaynak: AA
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