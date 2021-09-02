Seferihisar'da ilaçlama seferberliği!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seferihisar'da ilaçlama seferberliği!

Seferihisar'da ilaçlama seferberliği!
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile yüz yüze eğitime başlayan okullarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, okul binalarında temizlik ve sağlığa uygunluk açısından riskli olan lavabo, tuvalet ve bahçe bölümlerinde ilaçlama yapıldı.

İnsan sağlığına zararsız ilaçlarla yapılan hizmet kapsamında, okul binalarında sağlığa uygun ortamların oluşması sağlanarak, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

Başkan Yetişkin "Tüm imkânımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılında zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun üstesinden aldığımız önlemler ile geleceğiz. Seferihisar'da uzman ekiplerimizle ilaçlanmayan okul kalmadı. Yeni eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.?

Kaynak: Bültenler

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Seferihisar'da ilaçlama seferberliği! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:30:17. #1.15#

title