Seferihisar'da fırtına etkili oldu - Haberler
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Seferihisar'da fırtına etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.

İZMİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Dikili ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağmur, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan ilçede fırtına da etkili oldu…

Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. Bölgeye gelen tekne sahipleri zor anlar yaşadı.

Seferihisar'da fırtına etkili oldu

Seferihisar'da fırtına etkili oldu

Seferihisar'da fırtına etkili oldu

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