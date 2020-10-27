Seferihisar'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
27.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:46
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında site içindeki iki ev yandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında site içindeki iki ev yandı.
Alınan bilgiye göre Sığacık Mahallesi Girlen mevkisinde boş durumdaki 4 dubleks evin bulunduğu sitedeki bir ev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken yangın diğer eve sıçradı.
Yangın, 2 saat süren müdahale sonrasında kontrol altına alındı.
Yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler