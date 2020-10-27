Seferihisar'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında site içindeki iki ev yandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında site içindeki iki ev yandı.

Alınan bilgiye göre Sığacık Mahallesi Girlen mevkisinde boş durumdaki 4 dubleks evin bulunduğu sitedeki bir ev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken yangın diğer eve sıçradı.

Yangın, 2 saat süren müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler